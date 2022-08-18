Лучший способ мгновенно изменить внешний вид: как подобрать челку под короткую стрижку

Изменить привычную стрижку может быть достаточно сложным решением. Именно поэтому нужно предварительно тщательно изменить все возможные варианты ношения коротких волос вместе со стильной и модной челкой.

Если не нравится слишком короткая челка, то стоит попробовать более удлиненный вариант. Это выглядит очень модно и стильно. Вот несколько хороших способов носить челку с короткими волосами и при этом чувствовать себя очень комфортно.

Удлиненная челка-шторка

Челка, мягко обрамляющая лицо, помогает сделать совершенно любую прическу более привлекательной. Все это по причине того, что шторка придает образу некоторую нежность и романтичность.

Неравномерная челка

Мода постоянно меняется и сейчас нет никаких строгих правил относительно того, что правильно, а что нет. Можно выбирать для себя то, что больше всего нравится.

Хорошо будет смотреться челка, которая в некоторых местах длиннее или короче. Это помогает придать образу определенный шарм и притягательность.

Челка на кудрявые пряди

Если волосы от природы волнистые, то подчеркнуть их красоту можно при помощи правильно подобранной челки.

Красивые завитки помогут придать внешности некоторую мягкость и романтичность.

Короткая челка

Еще одна очень хорошая идея носить челку с короткими волосами – сделать ее максимально короткой. Это одна из модных современных тенденций.

Такой вариант отлично подходит для смелых и стильных девушек.

До бровей

Самый распространенный способ носить челку с короткими волосами – подстричь ее высотой до бровей.

Однако, если не хочется, чтобы прическа выглядела достаточно плоской, можно придать ей дополнительный объем при помощи укладки.

До век

Это довольно модный и стильный вариант. Стоит сделать челку немного ниже бровей. Она должна доходить почти до век.

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Волнистая

Такая челка выглядит просто потрясающе. Натуральные кудри делают создаваемый образ милым, нежным и романтичным. Именно поэтому выпрямлять такую челку совершенно не нужно.

Растрепанная

Часто мы достаточно тщательно причесываем челку, чтобы она выглядела ровной и гладкой.

Однако если волосы слишком растрепаны, то это придаст образу особый стиль и притягательность.

Слои

Этот стиль подразумевает под собой не то, что челка должна быть уложена слоями, а то, что при выполнении стрижки можно попросить стилиста сделать некоторые части, особенно угловые, длиннее.

Таким образом, получится совершенно новый и более привлекательный вид.

Челка до середины лба

Это отличный вариант для тех, кто хочет кардинальным образом сменить свою внешность.

Челка длиной до середины лба является довольно короткой и помогает буквально мгновенно преобразится.