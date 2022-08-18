Захар, как «гарнир к основному блюду»

Лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов сообщил, что партия будет активно участвовать в президентской кампании. При этом Миронов не исключил вероятность выдвижения на пост президента России в 2024 году сопредседателя партии Захара Прилепина.

Косвенная информация о желании так называемого писателя и политика Захара (Евгения) Прилепина принять участие в президентских выборах 2024 года четко доказывает пока лишь одно: в Кремле уже прорабатывают стратегию будущей важнейшей кампании. А этот деятель мог бы и красок той кампании добавить, и патриотическую волну стимулировать.

Тем более уже ясно, что через полтора года в бюллетене для голосования не будет места прозападным либералам. И на старт той гонки выйдут только политики, разделяющие общие патриотические установки.

Но и патриоты не должны быть «одинаковы с лица». Тот же Прилепин выступал бы за суверенизацию российской культуры, ее деколонизацию от Голливуда, за ее очищение от двурушников-перебежчиков. Иными словами, в рамках общего патриотического нарратива имел бы собственную оригинальную нишу.

Пока сам «писатель» не подтверждает роящиеся вокруг него слухи, что только дополнительно интригует и усиливает интерес к нему. Прилепин, что называется, не прилагая особых усилий, сохраняет свое место в общенациональной информационной повестке. Более того, теперь он, таинственный и жаждущий возвращения Киева, обречен на то, что его имя будет автоматически упоминаться в любых прогнозах, касающихся будущих президентских выборов. Тем более что и ряды перманентных участников после смерти Жириновского поредели и как-то притихли.

Никто не будет пытаться создавать конкуренцию в рамках предвыборной президентской кампании 2024 года. Владимир Путин, которому исполнится 72 года, победит в первом туре, считает политолог Евгений Минченко.

— Прилепин — кандидат нишевый. Я думаю, что 3-5% может вполне получить на выборах. Но никто не будет бороться. Пока базовый сценарий – это победа Путина в первом туре с большим отрывом. А роль остальных кандидатов — это «гарнир» к основному блюду. Никто не будет пытаться создавать конкуренцию. Люди просто будут отбывать свой номер, — спрогнозировал Минченко.

При этом, политолог Павел Салин не исключил проведения в России досрочных президентских выборов. По его мнению, заявления о намерении вступить в президентскую гонку само по себе символично.

— Обнародование определённых, пусть очень гипотетических и выглядящих сейчас нереалистично комбинаций и инициатив, подтверждает версию о том, что до президентских выборов может быть не полтора года, а гораздо меньше… Если бы все были уверены в том, что они состоятся не раньше, чем весной 2024 года, то сейчас обнародовать подобные инициативы не имело бы никакого смысла, так как всё сто раз поменяется и о них все забудут. Здесь весьма показателен сам вброс в публичное пространство игроком, который полностью, на 101% ориентируется на Кремль и, в отличии от тех же коммунистов, даже исподтишка не пытается проводить элементы самостоятельной игры… А расценивать потенциальные шансы кандидатов в президенты можно будет тогда, когда в Кремле определятся со списком этих кандидатов. Тогда же можно будет говорить по каждому кандидату и о том, кому из них какая роль на этих выборах будет отведена, — пояснил Салин.

В тоже время политолог отказался называть какие-то фамилии или говорить о политических силах в стране.

— Сейчас «летний застой» в политике, но осенью ситуация может начать меняться очень быстро. Можно построить предположение, как минимум относительно одного человека, но не по фамилии, а по его функции и это будет преемник Владимира Путина. А кто это будет конкретно и персонально будут определяться позднее. А все остальные будут его спарринг-партнёрами. Кто-то чисто техническим, кто-то юридическим, чтобы выполнить роль страховки кандидата – абсолютно серая фигура, которую вводят в игру для того, чтобы юридически выборы не сорвались, если остальные вдруг «взбрыкнут» и снимутся. Другие будут работать на мобилизацию электората для того, чтобы повысить уровень легитимности выборов, – пояснил он.

Говоря о возможном включении в президентскую гонку Дмитрия Медведева, Салин предрёк замглавы Совбеза РФ иную роль.

— В избирательной кампании вряд ли (примет участие). Осенью может что-то измениться. Его из внутрироссийской политики выведут куда-то в «международку», условно, послом. На выборах Медведеву точно вряд ли что-то светит, потому что для либерального электората он давно уже чужой, а для гипер-патриотического электората, которому он так пытается понравиться с помощью своих постов, он «своим» не стал и никогда не станет. Медведев сейчас вообще без какой-либо массовой опоры — это фигура отыгранная в электоральной политике, — считает Салин.

Между тем ранее политолог Евгений Минченко заявил, что замглавы Совбеза РФ имеет все шансы стать президентом, так как обладает уникальным политическим опытом.

Напомним, в соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие выборы Президента Российской Федерации в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.