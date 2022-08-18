 

Экоактивисты подали в суд на власти США из-за проекта строительства газового терминала в Пуэрто-Рико

18.08.2022, 6:41, Разное
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Экологическая организация из Аризоны подала иск против властей Соединённых Штатов за расширение судоходных каналов залива Сан-Хуан для размещения крупных танкеров, которые будут обслуживать новый терминал сжиженного природного газа, передаёт ABC News. Центр биологического разнообразия утверждает, что осуществление проекта негативно отразится на флоре и фауне крупнейшего залива Пуэрто-Рико.


АР

Центр биологического разнообразия подал иск против правительства США, обвинив власти в создании угрозы для дикой природы и людей в связи с подготовкой к выемке грунта и расширению крупнейшего залива Пуэрто-Рико для размещения крупных танкеров, которые будут обслуживать новый терминал сжиженного природного газа, пишет ABC News.  

Как отмечают в некоммерческой организации из Аризоны, в рамках проекта стоимостью $60 млн, осуществляемого инженерными формированиями Сухопутных войск США, будет удалено 2,2 миллионов кубических ярдов донных отложений для углубления и расширения судоходных каналов залива Сан-Хуан. Ожидается, что работы продлятся более года, а часть материала может быть перевезена в близлежащий заповедник Кондадо Лагун.

Центр, совместно с двумя экологическими группами — CORALations и El Puente, — подал иск против Корпуса инженеров армии и Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США. 

В иске представители экологической организации предупреждают, что близлежащие территории и северное побережье Соединённых Штатов могут подвергнуться риску загрязнения, взрывов и разливов нефти, когда терминал начнёт работать. Там сочли ошибочным принятое властями в 2018 году решение о том, что работы, как и деятельность самого терминала, не окажут воздействия на окружающую среду.

«Этот проект уничтожит кораллы, поставит под угрозу сообщества и усугубит опасную зависимость острова от ископаемого топлива», — предупредила адвокат центра Кэтрин Килдафф. 

Текст иска гласит, что в восьми городах и поселках, которые окружают залив Сан-Хуан, проживают более 1,5 миллионов человек и «прибрежная экономика связана с заливом и его здоровьем». «Большая часть экономики Пуэрто-Рико зависит от прибрежных ресурсов, таких как туризм и рыболовство», — добавила Килдафф.

Более того, залив является частью более крупной экосистемы, который состоит из рек, лагун и ещё одного залива, где обитают в том числе животные и птицы, находящиеся под угрозой исчезновения, включая четыре вида морских черепах, ламантинов и желтоплечих дроздов.

Центр биологического разнообразия также предупредил в иске, что проект работ «ускорит разрушение, повреждение и эрозию побережья и сооружений», включая два массивных исторических форта, которые охраняли залив Сан-Хуан в колониальные времена.

Как напоминает ABC News, это не первый раз, когда строительство привлекло к себе внимание. В июне Федеральный апелляционный суд постановил, что базирующаяся в Нью-Йорке компания New Fortress Energy не получила необходимых разрешений перед началом строительства терминала и должна пройти проверку Федеральной комиссии по регулированию энергетики.


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