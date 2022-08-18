«Зима отчаяния» – каждый третий британец не сможет оплачивать счета за электроэнергию этой зимой

13 миллионов британцев влезут в долги за газ и электричество этой осенью, а в январе число людей, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию, и вовсе может возрасти до каждого третьего, пишет The Independent. При этом британское правительство обвиняют в бездействии по вопросу кризиса стоимости жизни в стране.



АР

Каждый четвертый житель Великобритании не сможет оплатить счета за газ и электричество после повышения лимитов по тарифам на электроэнергию в октябре, сообщает The Independent со ссылкой на исследование Citizens Advice.

По данным организации, 13 миллионов человек по всей Великобритании окажутся в долгах, когда годовые счета за электроэнергию поднимутся до £3 600, что вдвое больше, чем число людей, которые уже не могут оплачивать счета.

Более того, в январе, когда вновь будет повышен лимит, и счета достигнут £4200, число людей, которые не смогут оплачивать электроэнергию, может возрасти до каждого третьего. Это в организации описали как «зиму отчаяния».

«Становится всё более очевидно, что стремительный рост цен поглотит всю помощь, о которой было объявлено до сих пор», — заявила исполнительный директор Клэр Мориарти, призвав к расширению поддержки наиболее уязвимых слоёв населения.

Благотворительные организации просят правительство расширить чрезвычайные выплаты на фоне рекордной за 40 лет инфляции в 10,1%, которая лишь усугубляет и без того тяжёлое положение множества британцев. При этом Лондон обвиняют в том, что там «очень, очень медленно» справляются с кризисом стоимости жизни. Так, член Консервативной партии и председатель совета директоров сети супермаркетов Asda Стюарт Роуз осудил отправившегося в отпуск премьер-министра Бориса Джонсона, который «отдыхает на берегу», пока Великобритания неизбежно движется к рецессии.

Однако, как отмечает The Independent, член кабинета министров Кит Малтхаус отвергает обвинения в бездействии в адрес правительства. «Эта идея о том, что мы все просто сидим, поедая булочки и ковыряясь в носу, не соответствует действительности», —заявил политик, добавив, что решение о том, что делать с растущими счетами на электроэнергию, будет принимать преемник Джонсона.