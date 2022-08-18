 

В ополчении Запорожской области оценили потери ВСУ

18.08.2022, 6:32, Новости дня
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Киев значительно занижает свои потери в ходе специальной военной операции России, украинские военные потеряли уже около 200 тыс. человек убитыми, сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тыс. «двухсотых» (погибших) и больше 300 тыс. раненых, которые уже не вернутся в строй», – передает РИА «Новости» слова Новикова.

По словам командира отряда, он использует различные источники информации. «По совокупности информации могу озвучить такие цифры», – отметил он.

Новиков сообщил также, что ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов. «Что идет набор и формирование – это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», – сказал Новиков.

По его словам, центром этого формирования является отряд «Троя», а в ряды бойцов набирают «духовитых» мужчин, людей, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм».

«Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом – начнем двигаться, пополнение придет», – отметил он.

Напомним, стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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