 

Украине дали три месяца на контрнаступление

18.08.2022, 6:32, Новости дня
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Если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, Запад ослабит поддержку, пишут британские СМИ.

Как считает Daily Telegraph, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, так как холода сыграют в пользу России, учитывая зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей, передает ТАСС.

По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для властей европейских стран, которая заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям. Отмечается, что санкции «не принесли ожидаемого результата».

По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.

Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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