 

МИД допустил возможность привлечения рабочих КНДР для восстановления Донбасса

18.08.2022, 6:32, Новости дня
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Санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР не распространяются на республики Донбасса, Москва не будет мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», – передает РИА «Новости» слова Ильичева.

По его словам, «параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, о чем говорил (глава ДНР) Денис Пушилин, лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».

«Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и в Украине тоже», – заключил он.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из КНДР, первая группа может прибыть в самое ближайшее время. В июле КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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