Мнение: Ярость к Трампу

Что еще потрясает – это степень какого-то невероятного озверения в отношении экс-президента Трампа… в русском прогрессивном Рунете. Тут особенно отличаются наши… э-эээ… «прозападные» ресурсы, в прошлом изо всех сил топившие за всеобщую обязательную «вакцинацию» от «ковида». Сейчас эти ребята вполне нормальные, антипутинские, ироничные, смелые, с должным отношением ко всему, что случилось после 24 февраля – но при малейшем упоминании Трампа у этих образованных, сдержанных и ироничных ребят буквально срывает крышу.

Вот, скажем, пишет неплохой (если не брать тему ковида) тг-канал Политрук 2.0:

«…рыжему фашисту всё равно победы не праздновать, чем бы ни кончилось. Посадят ли его по закону, или убьют ли его “поехавшие QAnone’щики” (что было бы исторически наилучшим вариантом, особенно если бы удалось устранить сразу всю гнусную семейку – например, взрывом), но второго сползания Белого дома за грань госизмены глубинное государство уже не допустит». https://t.me/pltrk/19628

Видали? НЕНАВИСТЬ, беспощадная и нерассуждающая – как у каких-нибудь мусульманских террористов к Салману Рушди! Сползают, как корка, все признаки как бы «цивилизованности», прёт нечто нутряное, фанатичное… и, скажем прямо, отвратное. То, чего от людей, позиционирующих себя как «прогрессивных» и «гуманных» (все должны носить маски, чтобы защитить бабушек) никак не ждешь.

Потому что абсолютно непонятно, за что. Что такого сделал им Трамп? Он разве Гитлер? Он развязал мировую войну, он стер с лица земли Челябинск, он изнасиловал целое семейство малолетних девственниц? В конце концов, Трамп провел у руля США полную каденцию, 4 года – и вроде не сделал ничего ужасного.

Может быть, русский прогрессивный Рунет так неприлично корчится, потому что «Трамп поддерживал Путина»? Но ведь тоже нет – от слова совсем. Более того – сейчас-то уже ежу должно быть ясно, что Трамп был едва ли не наиболее враждебным в отношении путинской РФ президентом США, а вот Байден наоборот – максимально дружественный. Именно Трамп начал поставлять на Украину «летальные вооружения»; именно Трамп изо всех сил мешал строительству «СП-2» (и именно Байден позволил Германии его завершить). Собственно, после встречи Путина и Байдена в Женеве в июне прошлого года, после «визита» главы ЦРУ Бернса в Москву и в Сочи в ноябре – прояснился «секрет Полишинеля», а именно – что РФ всегда следовала в фарватере американских «демократов», а вот трамповские республиканцы нашей РФ как раз органически враждебны.

Но вот дела того же Трампа (обыск в его доме силами ФБР) комментирует другой вполне прогрессивный «телеграммщик» из того же, скажем так, «пула» – широко известный в узких кругах Rotten Kepken:

«…позавчера это были рассекреченные документы, вчера — документы секретные, но с правом постпрезидентского доступа, а сегодня. значит, уже подкинутые? Есть такая прекрасная американская традиция — подобных шлимазлов обмазывать дёгтем, вываливать в перьях и носить по городу на шесте. Надеюсь, она будет задействована…» https://t.me/RottenKepkenChannel/19079

Видали? Это товарищ до такой степени близко к сердцу воспринял подозрение, что Трамп, возможно, какие-то «секретные документы» хранил у себя дома. При этом – сам человек живет то ли в Прибалтике, то ли вообще в Москве, в Америке, судя по всему, никогда не был. Откуда такая яростная вовлеченность – в дела даже не американцев, а «демов», как их называют в Америке? Ну, этот хотя бы семью взрывать не призывает…

Тот же «Политрук», опять о Трампе: «он олицетворение принца при развитом капитализьме: патологически жадный, без моральных ограничений». Чуть далее: «жулик Трамп, в очередной раз доказал, насколько он жулик. У Трампа “квази-ралли” – как бы представление публике “своих” кандидатов на праймериз Республиканской партии…» и т.д.

И такого много. В российском Телеграме (и особенно в Фейсбуке!) немногие недобитые «представители прогрессивной общественности» исступленно занимаются дискредитацией Трампа и признаниями в своей ненависти к нему – так, как будто русским юзерам предстоит за Трампа голосовать… Зачем всё это делается? Какой смысл? Не пойму.

Это не говоря о том, что смотрятся все эти «пятиминутки ненависти» в принципе довольно шизофренично.