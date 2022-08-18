Космическим державам необходимо стремиться к консенсусу по использованию низкой околоземной орбиты

У космических держав уже есть планы по запуску независимых космических станций на низкую околоземную орбиту, однако она уже и так самая загруженная часть космоса с наивысшей концентрацией спутников и космического мусора. Как пишет эксперт The National Interest, при наихудшем сценарии каскадных столкновений не будет ни победителей, ни проигравших, поэтому основным игрокам необходимо стремиться к консенсусу, чтобы защитить свои многомиллиардные станции и выработать продуманную космическую политику.



AP

В прошлом месяце РФ объявила, что покинет Международную космическую станцию после 2024 года и запустит собственный проект. Как полагает научный сотрудник Института стратегической перспективы в Исламабаде Акаш Шах, многие считают, что Москва пытается превратить сотрудничество вокруг МКС в козырь, чтобы облегчить экономические санкции Запада, однако РФ далеко не первой настаивает на создании собственной космической станции — и рано или поздно это должно было случиться.

Как продолжает эксперт в статье для The National Interest, у развивающихся космических держав вроде Китая и Индии уже есть планы по запуску лунных миссий и независимых космических станций на низкую околоземную орбиту. Китай даже уже запустил два из трёх модулей своей космической станции «Тяньгун», а последний предстоит отправить к концу 2022 года. Точно так же и Индия полна решимости запустить свою космическую станцию к 2030 году. Учитывая такое развитие событий, их примеру в ближайшее десятилетие наверняка последуют и другие страны с достаточными ресурсами и амбициями.

Однако низкая околоземная орбита уже и так самая загруженная часть космоса с наивысшей концентрацией спутников и космического мусора. Поскольку эта орбита доступнее других, государства и частные компании вовсю запускают спутники связи и дистанционного зондирования, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки. На сегодняшний день вокруг Земли вращается свыше 4 тыс. спутников, 3 тыс. из которых — на низкой околоземной орбите. У одних только США имеется наполеоновский план запуска целой группировки военных спутников, хотя вокруг Земли и так же уже вращается свыше 2,5 тыс. частных аппаратов Starlink. Эксперты считают, что в следующем десятилетии число спутников на околоземной орбите достигнет 50 тыс..

Что же касается космического права, то, кроме Договора по космосу от 1967 года, который определяет общие правила игры для всех игроков, никаких успехов достигнуто не было. Политическая сторона вопроса сильно отстаёт от технологических разработок, и это чревато самыми серьёзными последствиями, особенно если не удастся достичь консенсуса по всеобъемлющей космической политике — хотя бы насчёт низкой околоземной орбиты.

Как заключает автор материала, основные игроки должны стремиться к консенсусу, чтобы защитить свои многомиллиардные станции и выработать продуманную космическую политику, особенно по околоземной орбите. При наихудшем сценарии каскадных столкновений с космическим мусором не будет ни победителей, ни проигравших, что не только обойдётся космическим державам в миллиарды долларов, но и поставит под угрозу жизни астронавтов.

«Поскольку на низкую околоземную орбиту постоянно запускаются целые группировки малых и средних спутников, окно для политического вмешательства, чтобы не допустить хаоса в небе, уже закрывается», — констатирует Акаш Шах.