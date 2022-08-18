Эстония перестала впускать в страну россиян с эстонскими визами
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С четверга прекращается пропуск в Эстонию граждан России, которые получили шенгенские визы в эстонских консульских учреждениях, сообщают информационные агентства.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны. Также Эстония планирует не впускать в страну россиян с выданными в других странах ЕС визами.
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