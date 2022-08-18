Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы

В июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.

Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».

По мнению Politico, получили подтверждения украинские заявления о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш считает, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля. По его словам, хотя «боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли».

В июле министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Американская газета New York Times пишет, что постоянные призывы Киева поставлять больше оружия на Украину стали настолько частыми, что некоторые на Западе воспринимают их уже как «нереалистичный фоновый шум», пишет издание.

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