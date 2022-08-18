 

США подчеркнули нежелание допустить выход конфликта за пределы Украины

18.08.2022, 5:10, Новости дня
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал призыв расширить объемы военной помощи Киеву и направить Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS с дальностью поражения 300 км.

Соответствующий призыв опубликовал в Hill ряд бывших должностных лиц США. В частности, подписи под статьей поставили бывшие американские послы в РФ и в Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, передает ТАСС.

Прайс в ответ заявил, что Киев получает от США «в точности то», что Украине нужно для самообороны. При этом он подчеркнул, что «превращение агрессии РФ против Украины в более широкое возгорание» не отвечает интересам Украины, НАТО, Европы или США. По мнению Госдепа, нельзя допустить «распространения этой войны за границы Украины, более широко в Европу или потенциального втягивания РФ в конфликт с НАТО и Соединенными Штатами».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Обе области объявили о планах войти в состав России. МИД РФ заявил, что географические задачи специальной военной операции РФ на Украине изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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