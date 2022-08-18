 

Мнение: Телевидение дочищают. До блеска

18.08.2022, 4:26, Разное
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Из чистой ностальгии – одна из последних “Правд” с моим участием

Редакторша написала в ФБ:

“Логическое завершение – программа «ПРАВ!ДА?» канала ОТР закрыта. Как и Дирекция общественно-политического вещания”.

Смех и грех, конечно. Просто после 2018 года в России оставался ровно один телеканал, куда меня еще приглашали как “эксперта” – как раз ОТР, 10-я кнопка. Россия, Первый, НТВ – это всё давно закрыто для меня как “либерала” (хотя и не жалко – денег за это все равно никаких не платили).

Но ОТР, “канал для пенсионеров”! Там ведь сидел до последнего времени динозавр эпохи еще советского ТВ – Владимир Лысенко, видимо, поэтому его долго не трогали. Передача “Прав!Да” – без цензуры, хоть какое-то подобие свободной дискуссии… В принципе, оглядываясь назад, даже непонятно – как это всё так долго продержалось. Но вот логика режима наконец восторжествовала – КОНЕЦ.

Источник: Размышления вольного социолога


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