Мнение: Аганбегян

По оценке академика Аганбегяна, которую он озвучил в интервью «Бизнес-Онлайн», порядка трети граждан страны уже к концу этого года перейдут в категорию нищих – то есть, людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Который в России, будем говорить откровенно, сам по себе нищенский – чуть выше 13 тысяч рублей в месяц.

Это означает буквально конец даже того среднего класса, который с трудом, но существовал в стране, причем скорее вопреки, чем благодаря политике власти. Треть населения в кромешной нищете означает, что не менее половины населения составляют бедные или отчаянно бедные люди на грани нищеты. По сути, относительно благополучными могут считаться в таком случае не более 10-15 процентов населения, и только 5 – зажиточными. Для формирования устойчивого социума, ориентированного в развитие, такое разделение категорически непригодно. Примерно такая социальная стратификация наблюдается у стран, пребывающих в хронической катастрофе – вроде той же Венесуэлы.

ВВП страны до конца года уменьшится не менее чем на 10 процентов вдобавок к тому падению, которое произошло за годы «пандемии», что фактически означает исчезновение половины подъема экономики за всё время с момент распада СССР. Вообще, российская экономика выросла за тридцать последних лет меньше большинства развивающихся стран в мире, за исключением совсем несостоятельных. Причиной Аганбегян называет вывоз капитала за рубеж – более триллиона долларов за 20 последних лет, и чудовищное имущественное неравенство, которое является одним из самых вопиющих в мире.

Не вижу в модели Аганбегяна ничего удивительного. Я неоднократно ссылался на теорию Манура Олсона, который в соавторстве с Мартином Макгуайром выделил два типа государств, обозначив их как «оседлого» и «кочующего» бандитов.

Россия в подобной классификации является «кочующим бандитом», целью правящей касты которого является извлечение максимально прибыли с покоренной территории, после чего отягощенная добычей знать покидает проеденный насквозь участок, перемещаясь на новое место.

В такой парадигме и происходила эволюция российской знати, перемещавшей вслед за вывозимыми на Запад капиталами свои семьи, обрастая там имуществом, приобретая гражданства стран будущего проживания. При этом в самой России государство рассматривается «кочующим бандитом» исключительно в качестве аппарата насилия, предназначенного для максимизации сбора дани с покоренной территории. Никакой иной институционализации в такой парадигме не предусмотрено.

Логично, что под конец территория превращается в выжженную поляну с хронически нищим населением, а сама страна не имеет никакого ресурса развития – он уже сменил юрисдикцию.

Однако произошел системный сбой – российская «элита» внезапно оказалась ограбленной сама. И вывезенное на Запад добро теперь конфискуется и изымается странами пребывания, а сама российская знать, включая и отпрысков, становится персонами нон грата. Однако исправить уже ничего невозможно: во-первых, территория сбора дани действительно ограблена до нитки, а во-вторых, правящая номенклатура психологически не способна к перестройке своего модус операнди, и продолжает грабить уже ограбленное. Результат мы наблюдаем сегодня.

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