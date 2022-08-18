 

Hill – больше половины американцев сомневаются, что смогут платить за жильё

18.08.2022, 3:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показали результаты недавнего опроса, 62% американцев в той или иной степени испытывают обеспокоенность в отношении того, смогут ли они покрывать расходы на оплату своего жилья в будущем году. Примерно столько же респондентов признались, что им уже сейчас иногда не хватает денег на такие базовые потребности, как еда и жильё, либо с трудом удаётся протянуть от зарплаты до зарплаты, пишет The Hill.


AP

Больше половины американцев обеспокоены тем, смогут ли они оплачивать своё жильё в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который был организован в США в июне этого года финансовой компанией Freddie Mac, пишет The Hill. 

В опросе участвовали 2000 взрослых жителей из разных штатов, поясняется в статье. При этом 62% из них заявили, что они в той или иной степени испытывают обеспокоенность в отношении того, смогут ли они покрывать расходы на оплату своего жилья в будущем году. Кроме того, 69% американцев беспокоятся из-за более высоких цен на жильё в целом. 

Комментируя расценки на аренду жилья в США, 58% респондентов рассказали, что их арендная плата за последний год выросла на фоне общего скачка инфляции. При этом 6% заявили, что она увеличилась в целом на 30% и более, говорится в статье. 

По словам 20% опрошенных, из-за повышения арендной платы очень выросла вероятность того, что они не смогут внести платежи за жильё в срок. И ещё 38% респондентов признали, что из-за роста цен такая ситуация стала более вероятной, чем раньше, пишет The Hill. 

Согласно результатам опроса, в целом наибольшие опасения у американцев сейчас вызывает надвигающийся экономический спад — это подтвердили 84% респондентов. Кроме того, 77% опрошенных опасаются роста процентных ставок, а половина американцев боятся потерять работу. 

Что касается реальных доходов, около 61% респондентов заявили, что им иногда не хватает денег на такие базовые потребности, как еда и жильё, либо они с трудом держатся от зарплаты до зарплаты и полученных денег «хватает только на то, чтобы прожить», пишет The Hill.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.21 / Землю ждут рекордные наводнения из-за колебаний орбиты Луны

15.03.22 / Глава СПЧ предложил отменить адвокатуру, как институт

18.06.22 / SCMP – Си Цзиньпин считает демократию западного образца причиной войн и мировых потрясений

04.04.22 / Мнение: Письмо: “Как говорить с родственниками из Украины?”

21.01.21 / Скандалы: «На фабрике троллей аврал»

17.03.21 / Мнение: Зачем Великобритания объявила своим главным врагом Россию

28.01.22 / Как стать избранной? – Личное мнение

31.03.22 / “В ресторане, на улице, в самолете”: 42-летняя Семенович о поисках мужика и сайтах знакомств

18.11.21 / Украина решила обменять беженцев в польской границы на членство в ЕС

05.07.21 / Платье с зеленым лиственным принтом и кимоно: летние вещи, которые стоит добавить в свой гардероб уже сегодня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика