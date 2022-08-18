 

Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора

18.08.2022, 3:49, Новости дня
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Экстрадированный Нидерландами житель России Денис Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора, следует из судебных документов.

Чтобы оставаться на свободе, Дубников не должен совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, также от него требуется являться на все заседания суда по его делу. От него потребовали сообщать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и другие документы, необходимые для выезда за границу. Дубников обязан сдаться властям США для исполнения приговора, когда тот будет вынесен. Местонахождение россиянина будет контролироваться при помощи GPS-устройства, передает ТАСС.

Напомним, Нидерланды экстрадировали в США 29-летнего россиянина, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. В среду в формате видеоконференции он предстал перед судом в Портленде. Дубников сообщил о своей невиновности. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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