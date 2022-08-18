Deutsche Bank не захотел комментировать сообщения о торговле облигациями России
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Представители Deutsche Bank не стали отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возобновлении торговли российскими облигациями.
Когда пресс-службу попросили подтвердить или опровергнуть соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщили, что некоторые банки в Европе (UBS, Deutsche Bank и Barclays) вслед за американскими (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup) возобновили торговлю облигациями России.
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