Deutsche Bank не захотел комментировать сообщения о торговле облигациями России

Представители Deutsche Bank не стали отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возобновлении торговли российскими облигациями.

Когда пресс-службу попросили подтвердить или опровергнуть соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщили, что некоторые банки в Европе (UBS, Deutsche Bank и Barclays) вслед за американскими (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup) возобновили торговлю облигациями России.

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