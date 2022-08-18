 

Deutsche Bank не захотел комментировать сообщения о торговле облигациями России

18.08.2022, 3:49, Новости дня
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Представители Deutsche Bank не стали отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возобновлении торговли российскими облигациями.

Когда пресс-службу попросили подтвердить или опровергнуть соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщили, что некоторые банки в Европе (UBS, Deutsche Bank и Barclays) вслед за американскими (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup) возобновили торговлю облигациями России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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