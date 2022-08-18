Мнение: «Новые продукты питания», падение урожайности на Западе и «закон 7 миллионов евро»

1. Переход на диету из насекомых идёт не только в США и Великобритании, но и в Евросоюзе. Еврокомиссия составила список «новых продуктов» и рекламирует теперь эти «деликатесы» в своём Твиттере (ссылка):



Еврокомиссия напоминает европейцам, что есть три вида насекомых в списке разрешённых «новых продуктов» питания.

Это домашний сверчок, жёлтый мучной червь и мигрирующая саранча. Завтрак, обед и ужин.

2. На Западе в этом году ожидается падение урожая, причём как в Европе, так и в США, что подрывает продовольственную безопасность блока НАТО в целом.

В происходящем винят глобальное потепление и конкретно нынешнюю жару, рекордную то ли за 500 лет, то ли за 125 тысяч лет. Блогер genby намекает, что дело может быть ещё и в ветрогенераторах, которыми массово унавозили западные сельхозугодья (ссылка).

Поля ветряков снижают локальную скорость ветра, повышают влажность и температуру (примерно на 0,5 °C). Таким образом, они вносят небольшой, но заметный вклад в медленное поджаривание Европы и США. Впрочем, исследований на эту тему пока что немного: в насквозь зелёной западной науке подобное не поощряется.

Как следствие, блок стран Еврозоны этим летом впервые за долгие годы (если не за всё время существования блока) стал нетто-импортёром еды. Своего продовольствия в ЕС теперь не хватает, да ещё и население выросло из-за беженцев. Если так пойдёт дальше, европейцам придётся не только прикрутить вентиль, но и затянуть пояса.

Что ж, мы уже видели экономический и политический коллапс на Шри-Ланке, вызванный деградацией сельского хозяйства из-за бестолкового внедрения зелёной идеологии. Но то Шри-Ланка – сравнительно небольшой остров, малоинтересный нашим журналистам.

Если же подобный коллапс произойдёт в Европе и поставит её на грань голода, то незадачливых европейцев придётся так или иначе кормить нам. Либо присылать им продовольственную помощь, либо принимать толпы западноевропейских беженцев непосредственно в России. Лично я привык возвращать долги, и я помню ещё американскую гуманитарку, которую мы получали при Собчаке: здоровые такие банки с сухим молоком, например. Когда Россия начнёт отправлять на Запад консервы с просроченной ежатиной со складов стратегического хранения, я поучаствую.

3. Большое видео Кримсональтера и Алексея Антонова про личные финансы, воспитание детей, экономическое образование и так называемый «закон 7 миллионов евро». Весьма познавательно, рекомендую (ссылка):

