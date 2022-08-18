Мнение: О Трампе и трампистах

И, кстати, раз уж зашла речь – о фантазиях на тему того, что “при Трампе будет лучше” (имея в виду – для путинской РФ). Я давно читаю ЖЖ Арбата – одного из самых, пожалуй, осведомленных и активных “русских трампистов” в Америке. Человек буквально жизнь кладет на то, чтобы оправдывать и защищать Трампа от всех нападок и действительно является немалым авторитетом во всех американских политических делах именно для “русского сегмента” в американской политической жизни. Интересно, как этот Арбат относится к РФ и к доблестной СВО? Может быть, знаковый трампист восхищен мощью русского оружия и желает Путину всяческих успехов? Почитаем совсем недавний пост:

“Я, наверное, уже надоел с рассказом, что российская армия небоеспособна, но я еще раз повторю. Это было ясно в середине 80-х, в 90-х, во время грузинской войны, и сейчас все то же. Несмотря на всех любителей спорить, которые объясняли, что русские сейчас отряхнутся, придут в себя, исправят все ошибки, и… Не исправят. Ну, точнее, теоретически – могут исправить. Но, если эти ошибки исправить, это будет другая страна.

Так или иначе, похоже, сейчас это становится общим местом, и уже никого не надо уговаривать, что так оно и есть. Осталось только, чтобы они сообразили, что именно из этого следует.

Российские рассказы, что они “воюют со всем НАТО” или что-то типа того, начали меня несколько беспокоить. Не потому, что пропаганда или что-то такое, но, если они сами себя уговорят, как обычно получается у пропагандистов, им может прийти в голову напасть на Польшу или Литву, мол, они же уже сражались с НАТО, со всем НАТО, Карл! – и им уже кажется, они “исправили” ошибки, и они готовы попробовать еще раз.

Публика, вы не воюете с НАТО. Вы не воюете с натовской армией, подготовленной и вооруженной по натовским представлениям, с натовской логистикой, натовскими идеями об инициативе командиров, натовским взаимодействием разных войск, натовским институтом сержантов, и натовским знанием, что это все важные моменты. Вы не воюете с профессиональной армией начала XXI века. Я вовсе не имею в виду, что такая армия абсолютно идеальна, безупречна, непобедима и так далее. Я имею в виду – вы с ней не воюете. Вы воюете с очень небольшой долей продукции натовского ВПК в руках Украины. Причем с минимальной подготовкой операторов.

Чтоб два раза не вставать, я так полагаю, теперь мы можем подвести черту под спорами о том, насколько существенную роль играл ленд-лиз во время Второй Мировой?” (Арбат)

Все ясно, не правда ли. Никаких сюрпризов – старый трампист относится к происходящему примерно так же, как и все в мире.