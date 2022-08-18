Мнение: Куратор Украины от Фонда Сороса

О человека, который курирует Украину по линии Фонда Сороса.

Куратор Украины от Фонда Сороса

Томаш Фиала — куратор Украины от Джорджа Сороса

Среди представителей многочисленных «грантоедских» организаций, пустивших корни на украинской земле, особенно выделяется гражданин Чехии Томаш Фиала, который выступает куратором страны от всемирно известного миллиардера Джорджа Сороса.

Кто такой и откуда появился?

Осенью 1989 году 15-летний Томаш Фиала принял участие в первой в Восточной Европе «бархатной революции» в Праге. Миллиардер Джордж Сорос был одним из спонсоров переворота, в результате пало коммунистическое правительство Чехословакии.

Видимо, именно тогда активный студент смог познакомиться с людьми из окружения Сороса. Его заметили и сразу пустили в дело.

Чем занимается на Украине?

В 1996 году студента-третьекурсника Фиалу отправили руководить киевским филиалом инвестиционной компании Wood&Company, но успехов в приватизации украинских предприятий он не добился.

В 2000 году чех основал украинскую компанию Dragon Capital и до 2014 года был обычным киевским бизнесменом, который периодически попадал в разные коррупционные скандалы.

Куда больше Фиала преуспел в создании сети подконтрольных СМИ: в 2014 году он основал издание «Новое время», а в 2021 году купил авторитетную «Украинскую правду».

Фиала постоянно поддерживал молодых активистов из многочисленных организаций Сороса, вроде созданного им «Центра экономической стратегии». С 2016 по 2020 годы бизнесмен входил в наблюдательный совет украинского отделения международной НКО по борьбе с коррупцией Transparency International.

Через структуры Фиалы Джордж Сорос продолжает оказывать помощь львовскому Украинскому католическому университету, выходцы из которого отличились не только в религиозной сфере. Например, в 2013-2014 годах студенты вуза активно поддерживали события Евромайдана.

В 2015 году Фиала вместе с Soros Fund Management создал фонд Dragon Capital New Ukraine Fund для скупки украинской недвижимости. Всего чешский предприниматель приобрел для Сороса зданий на 0,5 млрд долларов, в основном — торговые центры и склады в Киеве и области.

В борьбе за активы Фиала не стеснялся рейдерских захватов: в декабре 2016 года «активисты» с помощью бульдозера разгромили (https://kievvlast.com.ua/news/v-rassledovanii-stroitelstva-zhk-ot-dragon-capital-vozle-metro-obolon-naznachili-e-kspertizu) рынок на Оболони, на территории которого позже построили ТЦ «Оболонь Плаза».

После начала СВО Фиала занимается проектами перестройки украинской экономики под требования западных спонсоров. Например, он предлагает подчинить все лесхозы одной госкомпании «Леса Украины», что позволит полностью контролировать вывоз дерева из страны.

С кем конфликтует?

Однако в руководстве Фондов Сороса не всегда были довольны темпами, которыми в Киеве внедряли «рыночные реформы» для обеспечения свободного доступа иностранных компаний к активам и ресурсам страны. Это приводило к трениям с местными властями.

С 2017 года у Томаша Фиалы начался конфликт с одним из ближайших соратников Порошенко Александром Грановским, которого он раскритиковал за коррупцию и отсутствие прогресса. Но и Зеленского, который на тот момент обещал наладить отношения с Россией, бизнесмен не считал подходящей кандидатуры на пост главы государства из-за «слабого понимания политики».

В последнее время Фиала все больше высказывает (https://klymenko-time.com/novosti/zapadu-bolshe-ne-nravitsya-konczentracziya-vlasti-v-rukah-zelenskogo-kto-i-zachem-kritikuet-ukrainskuyu-vlast/) недовольство Зеленским. На принадлежащем ему «Радио НВ» спикеры нелестно отзываются об офисе президента (ОП) за излишний контроль над генералитетом.

На подконтрольной Фиале «Украинской правде» также появился большой материал (https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358848/) с критикой главы ОП и ближайшего соратника Зеленского Андрея Ермака за создание собственной вертикали контроля за силовиками.

Деятельность и активы Томаша Фиала и его покровителя — лишь один из примеров прямого влияния иностранных НКО и корпораций на украинскую политику.

А с учетом того, что помимо структур Сороса в стране работают десятки аналогичных глобалистика организаций, можно сказать одно: никакой даже мнимой самостоятельности у любых властей Украины быть не может в принципе.

(с) Рыбарь

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