Мнение: О закате недавнего героя… Стрелков — всё?

Вынырнув в переломном 2014-м буквально из ниоткуда — из «реконструкторов», на которых тогда смотрели скорее с усмешкой как на взрослых мужиков, не наигравшихся в «солдатики» с «войнушкой», — он как-то моментально обрёл известность не только лишь в узких кругах под звонким псевдонимом Стрелков. Стал знаменем и символом, которому настрадавшееся по «героям» общественное мнение дружно простило даже невнятный уход с ответственных постов, объяснив оный интригами начальства. Уже только поэтому восемь лет назад ему прочили самую высокую политическую карьеру, вплоть до занятия места нынешнего Верховного главнокомандующего — то ли в роли российского Бонапарта/Франко/Пиночета, то ли в качестве усмирённого, но не покорённого Системой «преемника».

Сейчас вспоминать все те грозные фантазии даже смешно. А уж после этого — и подавно…

Более чем странная и мутная история с «попыткой» Игоря Гиркина (Стрелкова) через Крым попасть в Херсон по левому паспорту, а там — «на фронт добровольцем», оказавшаяся не более чем уткой российских телеграм-каналов, окончательно окончательно добила репутацию несостоявшегося Наполеона. Превратила его в героя какого-то водевиля о Гуляй-поле, типа «Свадьбы в Малиновке».

Ну и ответка прилетела быстро. Игоря Гиркина-Стрелкова стали высмеивать даже недавние соратники, а уж «враги» оттоптались на нём по полной. При показательном воздержании от комментариев со стороны тех, кому экс-герой мог действительно досадить регулярной, унылой и не слишком конструктивной критикой. Что лишь усилило аналогии то ли с надоедливым комаром, то ли с назойливой мухой.

То есть и в своей, «патриотической» среде Игорь Стрелков-Гиркин не нашёл ни понимания, ни сочувствия. Даже там его принялись политически хоронить, разом припомнив все прошлые промахи, «косяки» и обиды.

«В Москве быстро выяснилось, что человек, идеально подходящий для переломного момента истории, для того, чтобы взять на себя ответственность за бурю, натиск, мятеж, – совершенно не годится для повседневного политического лавирования и хитрых кабинетных танцев на мягких лапах. Игорь Стрелков, видя, что главное дело его жизни – развал Украины и воссоединение русских земель, символом которого он стал так быстро и так удачно, – начало спотыкаться и тонуть в бессмысленном «переговорном процессе», – был оскорблён, разозлён и не нашёл в себе дипломатического таланта, чтобы переждать эти годы… Он принялся ссориться с бывшими друзьями, бесконечно ругать «предателей» некогда общего дела, он стал казаться склочным отставником, а не военным героем. И он был прав и неправ одновременно. Прав, поскольку эти годы и в самом деле были потрачены зря, но и неправ, потому что политика – почти как погода, и бывают времена, когда нет смысла попусту злиться, а нужно терпеливо дождаться перемен, сохранив силы и связи. Стрелков же в эти годы не смог удержать вокруг себя тот, прежний, романтический ореол.

Во время заседаний «Комитета 25 января» – комичных и бесплодных, – он напоминал тигра в клетке, который ходит туда-сюда, раздражённо рыча на прутья. Было хорошо видно, что вся эта «партийная» говорильня, распри коммунистов с националистами, а пассионариев с парламентариями, — вся эта будничная политическая кухня не для него. Он ждал то ли революции, то ли новой войны, ждал каких-то грандиозных событий, в разгар которых мог бы снова заняться тем, что умеет и любит, – но этих событий не было. А когда же они пришли 24 февраля 2022 года, он, доброволец украинского конфликта номер один, оказался вне фронта, практически “на диване”», — пишет недавний сторонник и даже товарищ, такой же «русский националист» Дмитрий Ольшанский, указывая при этом на комичность самой ситуации, когда «герой рвётся на место действия, но сама пьеса его не пускает на сцену».

Хуже того, «борец с Украиной» де-факто оказался по другую линию фронта — и не партизаном, а скорее коллаборационистом. Не счесть, сколько раз яростные филиппики бывшего министра обороны теперь уже частично признанной ДНР использовала украинская пропагандистская машина против России, против ДНР, против того самого дела, за которое «Игорь Иванович» (по паспорту он Игорь Всеволодович) боролся восемь лет назад с той же страстью и самоотдачей, с которой теперь обличает и бичует. Это, наверное, самое печальное, но и отвратительное «всё» из возможных.

Но вот интересно, что же чувствует бывший военный, бывший офицер, бывший патриот, будучи многократно и с особым цинизмом использованным по назначению ровно теми, кто ведёт против его страны тотальную войну по всем фронтам, включая, разумеется, информационный? Каково это — ощущать себя работающим, если называть вещи своими именами, де-факто «на врага»?

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