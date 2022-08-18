Канадская пресса поддержала использование ВСУ гражданских объектов

СМИ Канады пытаются извратить содержание доклада Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны, сообщил МИД России.

МИД отметил, что «масс-медиа Канады продолжают отрицать очевидные факты преступлений киевского режима» и «пытаются извратить содержание доклада». Как указали в МИДе, канадские СМИ пытаются защитить «искаженную картину мира», скрыть «бесчеловечные деяния Киева и канадских наемников».

Так, National Post утверждает, что использование ВСУ гражданских объектов в военных целях якобы не является нарушением международного гуманитарного права. National Post объясняет это тем, что Украина «отражает агрессию», передает ТАСС.

Как подчеркивает МИД, «статья обеляет украинских националистов, которые «вынуждены» прикрываться мирным населением как живым щитом». При этом «очевидные факты военных преступлений режима Киева в расчет не принимаются, мол, сдавшихся бойцов ВСУ заставили «признаться».

Кроме того, издание «не стесняется публиковать материалы о «нелегкой доле» канадских «добровольцев», оказавшихся под обстрелами ВС России». Наемников изображают «героями, которые «продираются» через поля, напичканные взрывными элементами от «кассетных бомб»

МИД указал, что «манипуляторы общественного мнения замалчивают многочисленные официальные сообщения» российской стороны «с видеодоказательствами применения запрещенных противопехотных мин против жилых кварталов Донецка именно со стороны ВС Украины».

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине. Amnesty International сообщила, что доклад проверят «независимые эксперты».

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