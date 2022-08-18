 

В WSJ назвали визовые ограничения для россиян нарушением принципа толерантности

18.08.2022, 2:50, Новости дня
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Газета Wall Street Journal опубликовала статью политического обозревателя Уильяма Наттрасса, в которой подчеркивается, что визовые ограничения в отношении россиян противоречит западным принципам свободы и толерантности.

Наттрасс посетовал на «болезненную зависимость» ЕС от России. Так, в «Центральной Европе эта зависимость дала о себе знать, когда в начале августа панику вызвала приостановка поставок по российскому нефтепроводу, произошедшая на фоне трудностей с транзитом, вызванными антироссийскими санкциями», передает ТАСС.

При этом Наттрасс осудил попытки ЕС «переложить вину на российский народ», пока энергетические компании «зарабатывают в Европе миллиарды». По его мнению, «на фоне энергетического кризиса у ЕС закончились идеи, как нанести экономический ущерб Путину». В результате ЕС «прибегает к дешевым пиар-трюкам против Путина вместо того, чтобы оказать практическую помощь Украине».

Тем временем власти Эстонии прекратила в 00.00 четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.

Напомним, латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что его страна разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.

Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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