 

Киев не встретил возражений от США против ударов американским оружием по Крыму

18.08.2022, 2:50, Новости дня
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Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет», сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, «по Крыму, Донбассу и другим неподконтрольным Киеву территориям таких ограничений нет», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Резников выразил надежду, что Украина получит от США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. По его словам, «как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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