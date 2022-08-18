Стиль оверсайз – один из главных трендов года: как его вписать в свой образ и не добавить лишних килограммов фигуре

Дизайнеры, включающие этот тренд в свои коллекции, уверяют, что в ближайшее время он вряд ли сдаст позиции. И даже те, у кого есть лишний вес, не боятся носить вещи свободного кроя, которые больше на один или два размера. Прислушайтесь к советам стилистов и поверьте, что даже в сверхобъемной одежде вы можете выглядеть безупречно.

Гиперобъем для всех типов фигур

Вещи оверсайз создают некий обман: визуально кажется, что под бесформенной одеждой тело гораздо меньшего размера, чем оно есть на самом деле. Тренд oversize универсален, но подходить к нему необходимо все-таки стоит с осторожностью.

Стилисты показывают, как носить гиперобъемные наряды, которые не изуродуют фигуру. Ведь так легко прогадать в выборе вещи, и тогда ваш образ как минимум будет выглядеть неопрятно, а тело – необъятным. Стилисты рекомендуют оставаться в пределах одного-двух-трех размеров от вашего настоящего, чтобы избежать некрасивой мешковатости и не превратиться в женщину-гору, и тщательно выбирать текстуру вещи. Они советуют не бояться экспериментировать: оверсайз могут позволить как хрупкие миниатюрные девушки, так и обладательницы внушительных бедер и выпирающего животика.

Чем больше рубашка, тем уже брюки

Удобная белая рубашка оверсайз – идеальный выбор для очень стройных или, наоборот, полных дам. Для создания правильного образа стоит помнить: чтобы не выглядеть больше, чем вы есть на самом деле, используйте всего лишь одну объемную вещь, а все остальные должны быть облегающими.

Вместе с мешковатой объемной рубашкой наденьте неширокие брюки, юбку мини, плотно сидящую на фигуре или узкие скинни. И помните, что наглухо застегнутая блуза теряет эффектность, поэтому расстегните несколько пуговок, чтобы появилось декольте, на котором красиво будет смотреться жемчужное ожерелье.

Королева в растянутом свитере

На миниатюрной Ариане Гранде отлично смотрятся вещи оверсайз. Она блистает даже в бесформенной толстовке или растянувшемся свитере. В чем же секрет того, что красотка всегда выглядит потрясающе? Американская певица дополняет образ туфлями или облегающими ногу сапогами на высоких каблуках. В таком наряде обладательница премии «Грэмми» ощущает себя королевой.

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Если хотите выглядеть как она, не забудьте об обуви на каблуках. Даже в просторном свитере можно быть очень женственной!

Акцент на широком поясе

Стилисты уверяют, что нет такой одежды в стиле оверсайз, которую нельзя было утянуть поясом. Только при покупке аксессуара обращайте внимание на его ширину. Широкий регулируемый пояс подчеркнет талию и придаст даже бесформенным вещам такой вид, как будто вы отправляетесь на веселую вечеринку.

Футболка-туника

Многие стесняются носить вещи не по размеру, опасаясь добавить фигуре лишних килограммов. А зря. Например, в летний зной, когда плавится асфальт, объемные футболки станут настоящим спасением. В жару не надевайте под них ни юбку, ни брюки, превратив универсальный предмет одежды в легкую тунику. Только обращайте внимание на длину вещи: она должна доходить до колен или скрывать их.

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Идеальный комплект для жары

Еще один шикарный наряд спасет вас от изнуряющей жары. Наденьте короткий топ, скрывающий грудь, и облегающие шорты, а сверху накиньте хлопковую рубашку oversize. Сделайте ставку на свободный крой и светлый цвет. И не переживайте, что рукава слишком длинные, ведь их легко можно закатать.

Расстегните все пуговицы на рубашке или завяжите ее узлом, ведь на улице вы не ограничены формальностями.

Платье с открытой спиной

Какая девушка не любит носить платья! Выбирайте то, что хочет ваша душа, делая ставку на яркий цветовой акцент или богемную романтику. Длинное платье на тонких бретельках, скрывающее все изъяны фигуры, – идеальный выбор для летней вечеринки. Мужчины отмечают, что загорелая кожа прекрасно смотрится в таком наряде с глубоким вырезом на спине. Это выглядит очень женственно.

Не все объемные вещи одинаково хороши

А вот бесформенное закрытое платье, которое может испортить даже идеальную фигуру, – яркий пример антитренда. Объемный блестящий балахон, скрывающий красоту рук и ног, как раз прибавит лишних килограммов даже худеньким девушкам, поэтому оставьте его на полке в магазине.

Такой наряд а-ля «баба на самоваре» не смотрится гармонично, и даже широкий пояс не сможет спасти ситуацию.