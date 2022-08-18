 

Мнение: Лоббист-чекист

18.08.2022, 1:44, Разное
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“Занятно сообщение о снятии Якунина с РЖД. Как-никак, целого “члена кооператива Озеро” отправили в отставку, причем – с очень значимой должности, где сотня тысяч работников по всей стране.

И это при том, что “реформу РЖД”, которую Якунин как раз и был призван провести, так ведь и не закончили толком. Полностью разделить железные дороги на независимые Дирекции не вышло, постепенно опять происходит откат на управление “по-советски”.

Интересно, почему ж все-таки Якунина поперли? Наверно, главная причина – что РЖД так и не стала самоокупаемой, все равно “железка” требует постоянных дотаций из казны, а сам Якунин за столько лет все-таки переродился из чекиста, поставленного над железнодорожниками, чтобы без лишних эмоций выжимать из них деньги и безжалостно “оптимизировать”, в пусть и довольно своеобразного, но все-таки лоббиста ж/д отрасли, этакого “лоббиста-чекиста”. Вот и решили его от греха подальше сдать в политический чулан – то есть в Совет Федерации.

Сейчас, уверен, по всей стране у всех железнодорожников тихий праздник – люди чокаются, втайне поздравляют друг друга, обнимаются. Якунина на ж/д не любили, он там для всех так и остался “чужаком”, пришельцем из ЧК.

Но железнодорожники зря радуются, это очевидно. Вместо Якунина им поставят такого деятеля, что они еще вспомнят его со слезами ностальгии на глазах. Время сейчас такое, что путинскому государству точно не до сантиментов. РЖД будут раздевать, очевидно, по полной.

Так что железнодорожникам впору горевать. Но они, в соответствии с заветом Маккиавелли, все равно будут радоваться… Такова человеческая природа” (2015).

Источник: Размышления вольного социолога


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