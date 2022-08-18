Мали через ООН потребовала от Франции прекратить снабжать террористов оружием

Мали попросила о созыве экстренного заседания СБ ООН, чтобы прекратить «акты агрессии» со стороны Франции, свидетельствует письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа.

Малийское министерство иностранных дел распространило в среду через СМИ письмо Диопа в СБ ООН с обвинениями в адрес Франции, которая, по мнению Бамако, оказывает поддержку «джихадистским и шпионским группам», передает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

В письме, датированном 15 августа, министр перечисляет случаи, которые называет «неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали со стороны французских сил»: по его словам, беспилотники, вертолеты и истребители пролетали над страной без разрешения властей. Мали насчитало в 2022 году 50 подобных случаев. Диоп осудил «шпионскую деятельность» и случаи сбрасывания грузов французской армией, передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.

Мали утверждает, что у нее есть доказательства сбора Францией «разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов». Мали подчеркнула, что оставляет за собой право прибегнуть к самообороне.

Напомним, Мали разорвала соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска. В июле Париж объявил об официальном завершении операции «Такуба», а в начале этой недели сообщил, что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции «Бархан», покинули Мали. Париж возложил ответственность за обострение своих отношений с Бамако на Россию.

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