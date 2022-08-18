Fitch повысило кредитный рейтинг Украины до «CC»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте повышен с «RD» (ограниченный дефолт) до «CC», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.
Как отмечает агентство, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом «CCC+» или ниже. Fitch объяснило повышение рейтинга согласием держателей евробондов на реструктуризацию внешнего долга, что, по мнению агентства, означает «устранение ограниченного дефолта», передает ТАСС.
На прошлой неделе S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет