 

Bloomberg – инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума

18.08.2022, 1:08, Разное
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Уровень инфляции в Великобритании в июле поднялся до 10,1 процента. Впервые за 40 лет рост цен достиг двузначного значения, пишет Bloomberg. Банк Англии ранее прогнозировал инфляцию на уровне 13 процентов в октябре. А раз она уже сейчас достигла двузначных чисел, то не исключено, что подскочит ещё выше.

ФРАНСИН ЛАКУА, ведущая: Температура здесь, в Великобритании, возможно, понизилась, а вот инфляция только усиливается. Сейчас в стране цены на десять с лишним процентов выше, чем год назад. Впервые за 40 лет инфляция достигла двузначного значения. Инфляционное давление распространяется не только на энергетику, но и на стоимость продуктов питания. Давайте узнаем больше от Лиззи Бёрден из Bloomberg. Лиззи, если разбить цифры, это действительно похоже на эффекты второго круга инфляции: цены на электроэнергию растут, и поэтому растут цены на всё, что мы производим и потребляем?

ЛИЗЗИ БЁРДЕН, эксперт Bloomberg: Именно так. Динамика цен на продовольствие внесла наибольший вклад, а это означает, что больше всего пострадают самые бедные домохозяйства. Но, как Вы уже сказали, инфляция носит широкий характер. Рост цен на культуру и отдых стал следующим фактором влияния на инфляцию. Это  повод для беспокойства Банку Англии, потому что всё указывает на то, что ситуация продлится какое-то время. Таким образом, Bloomberg Economics изменила свой базовый прогноз. Теперь показатель находится на уровне 50 базисных пунктов в сентябре после гигантского скачка в августе, и он догоняет рынки. Однако я ожидаю, что другие экономисты, вероятно, тоже выскажутся. Мы достигли двузначного значения; это превосходит ожидания экономистов, но, более того, — мы ещё даже не на пике. Банк Англии прогнозировал более 13 процентов в октябре. Если мы уже сейчас наблюдаем двузначные числа, то, возможно, инфляция будет ещё выше.

Дата выхода в эфир 17 августа 2022 года.


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