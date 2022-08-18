Мнение: Кто разгоняет фейк?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
РИА «Новости» пишет, что в Севастополе представлен новый командующий Черноморским флотом.
А РБК опровергает РИА «Новости».
Дословно: «В Черноморском флоте посоветовали «не верить сплетням» о смене главнокомандующего. По данным СМИ, вместо адмирала Игоря Осипова, который руководит флотом с 2019 года, им стал вице-адмирал Виктор Соколов».
Одно из этих сообщений однозначно – фейк про армию. Без вариантов. И кому должны верить простые блогеры вроде меня?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет