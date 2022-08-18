Мнение: Кто разгоняет фейк?

РИА «Новости» пишет, что в Севастополе представлен новый командующий Черноморским флотом.

А РБК опровергает РИА «Новости».

Дословно: «В Черноморском флоте посоветовали «не верить сплетням» о смене главнокомандующего. По данным СМИ, вместо адмирала Игоря Осипова, который руководит флотом с 2019 года, им стал вице-адмирал Виктор Соколов».

Одно из этих сообщений однозначно – фейк про армию. Без вариантов. И кому должны верить простые блогеры вроде меня?

—