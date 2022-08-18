 

Мнение: Хотят ли украинцы войны

18.08.2022, 0:20, Разное
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“Какие-то крайне неприятные шевеления происходят по границам Донбасса. В наших СМИ постоянные сообщения об обстрелах, причем – об усилении обстрелов. Сегодня были и вовсе заявления о том, что Украина собирается начать наступление и якобы собрала для этого 438 танков.

Имеет место, конечно, пресловутый “туман войны”, и сообщения по нашим СМИ о “готовности Украины к нападению” вполне могут означать и противоположное – подготовку общественного мнения в России к наступлению со стороны ДНР/ЛНР. Как бы то ни было, хуже всего – если там опять начнутся полномасштабные боевые действия. Как ни крути, а нынешний “худой мир” в любом случае намного лучше “доброй ссоры”.

Одно ясно – обе стороны там начали “бряцать оружием” с особой интенсивностью. Очень бы хотелось, чтобы все это бряцанием и ограничилось. Не знаю, как украинцы – а мы тут в России никакой войны хоть на, хоть в Украине не хотим (2015).

А вот эта моя запись за ту же дату, но из далекого (уже) 2015 года – какая-то даже по-своему трогательная, глядя из сегодня. Не хотел я войны в 2015 году, точно не хотел… За остальных россиян уже не поручусь.

Источник: Размышления вольного социолога


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