Зеленский заверил в готовности Украины пропустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
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Украина готова пропустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, Киев работает над этим вопросом, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что украинские дипломаты и атомщики находятся «в постоянном контакте» с МАГАТЭ, работая «над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию». Киев выразил готовность «обеспечить надлежащий контроль». Как сообщил Зеленский, миссия может быть направлена в короткие сроки.
Кроме того, Зеленский сообщил, что дипломатические представительства 55 стран возобновили деятельность в столице Украины, передает ТАСС.
Напомним, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал, что Киев не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ в случае ее решения прибыть на Запорожскую АЭС с подконтрольной Украине территории. «Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются?» – сказал он.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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