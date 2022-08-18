США и страны Европы запросили заседание СБ ООН по Украине

США и несколько европейских стран запросили провести 24 августа заседание СБ ООН в связи с ситуацией на Украине, сообщил источник во всемирной организации.

Источник РИА «Новости» сообщил, что заседание запросили США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия. Другой источник указал, что тема заседания – шесть месяцев российской специальной военной операции.

Вероятно, в число тем, которые планируется обсудить, войдут итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

Напомним, предыдущее заседание СБ ООН по Украине было инициировано Россией для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Украинские войска продолжают наносить удары по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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