Россия обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС

В ситуации вокруг Запорожской АЭС Киев получает поддержку ряда западных стран, что означает поощрение Западом обстрелов, сообщил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

На конференции стран – участниц Договора о запрещении ядерного оружия Вишневецкий указал, что Киев «продолжает осуществлять совершенно безответственные обстрелы» АЭС, нарушая «не только семь принципов» директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, но и «базовый принцип». «Нельзя стрелять по ядерным объектам, нельзя подвергать артиллерийскому или еще какому-нибудь огню атомные станции. Это крайне опасно», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил Вишневецкий, Киев «это прекрасно понимает, но тем не менее занимается этим, занимаясь практически ядерным терроризмом». По словам дипломата, «вызывает большую озабоченность», что Украина «в этом получает поддержку».

«Это означает поощрение агрессора – в данном случае Украины – продолжать эти свои безответственные акции. Это может закончиться катастрофой», – приводит слова Вишневецкого РИА «Новости».

Он сообщил, что Москва «ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС и осуществила там гарантийные мероприятия в соответствии со своим мандатом». Россия «крайне заинтересована в этом». Вишневецкий напомнил, что Москва «в свое время практически согласовала этот визит», который «был сорван не по вине» России.

Напомним, украинские войска продолжают наносить удары по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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