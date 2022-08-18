Бабушка в купальнике вышла в люди – Личное мнение

На фестивале для молодёжи в Крыму Лолита сверкнула рыхлым задом.



Фото: Михаил ФРОЛОВ, КП

Вышла на сцену в купальнике, чудовищных кроксах и балахоне с разрезами до пупа, через которые все желающие и нежелающие имели возможность лицезреть её 58-летнее тело в рытвинах застарелого целлюлита.

Да, это был не концерт, а всего лишь его репетиция, но у сцены собралась толпа юношей и девушек поглазеть на странную бабушку.



Фото: Михаил ФРОЛОВ, КП

Со стороны Лолиты это даже не эксцентричность, а что-то другое. Эксцентричным было её появление в костюме жабы.



Фото: Соцсети

В вышагивании в купальнике, демонстрируя голый, вислый зад на публике, лично я вижу элементарно наплевательское отношение и к себе, и к окружающим.

Да даже если бы зад был в отличной форме, в любом случае, ношение купальных костюмов уместно всего в двух местах: на пляже и в бассейне.

Хождение по городу, прея писей под плотной синтетикой, — сомнительная радость как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения гигиены.

В люди нужно выходить одетой, а не в шлёпанцах и купальнике, а в возрасте Лолиты — ещё и подкрашенной, а не с облезлым лицом.

Почему?

Если мне нужно вам это объяснять, то, возможно, вы зря читаете этот блог.

Никогда не понимала людей, которые шляются в купальных костюмах по городу и в трусах по дому, если им жарко.

На отдыхе расхаживаете в плавках и купальниках по общественным местам, а по дому — в нижнем белье? Если да, то зачем вы это делаете? Чтобы что?

—