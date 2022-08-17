 

Фасадам старинного храма в Южном Бутове вернули исторический цвет

17.08.2022, 23:25, Разное
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В Москве много старинных храмов. Очень важно заботиться о них, сохраняя при этом интерьеры и величественные фасады. Храмы отправляют на реставрацию, и тогда специалисты возвращают строению первоначальный облик. Такие работы необходимы, поскольку со временем объекты перестраивались, преобразовывались.

Так, во время реставрации вернули исторический цвет храму Рождества Христова на Черневской улице в Южном Бутове. Этот храм является памятником архитектуры, который хранит вековые воспоминания о развитии этой территории. Москвичи снова могут увидеть этот храм таким, каким он был много лет назад, отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты изучили все слои краски и выяснили, что фасады храма были изначально белыми. Перед тем, как покрасить стены, рабочие расчистили кирпичную кладку и белый камень, обработали участки, на которых есть поражения, привели в порядок цоколь. В скором времени отреставрируют купола, лестницы, окна и двери храма.

“Некогда храм был самой высокой постройкой в усадьбе и возвышался над всей округой”, – сказал Емельянов.

Первые упоминания о церкви Рождества Христова датируются 1683 годом. В 1718-м владелец села Черново построил небольшую усадебную каменную церковь, а через 100 лет ее перестроил новый хозяин местности. Во времена Советского союза церковь использовали под хозяйственные нужды.

Исследователи говорят, что эта церковь относится к русским храмам раннего барокко – то есть нарышкинским, которые построили в конце XVII – начале XVIII века.

Говоря о развитии Южного Бутова, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” реконструированы Варшавское шоссе и пешеходный мост у станции Бутово, открыто несколько школ и детских садов, поликлиника и ледовый комплекс “Южный лед”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказывал о развитии Южного Бутова. Например, в ближайшие годы там построят административно-деловой центр “Коммунарка”, добираться до которого будет удобнее благодаря будущей станции метро “Потапово”.


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