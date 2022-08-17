 

В Москве пройдет викторина ко дню рождения центров госуслуг “Мои документы”

17.08.2022, 23:25, Разное
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22 августа московским центрам госуслуг “Мои документы” исполнится 11 лет. Таких офисов в столице уже 135, включая семь флагманских центров с расширенным функционалом и один Дворец госуслуг на ВДНХ. В таких местах москвичи могут быстро и с комфортом оформить необходимые документы, проверить здоровье с помощью диагностических комплексов, посетить зону самообслуживания с компьютерами, оставив детей в игровой комнате.

Ко дню рождения “Моих документов” было решено провести викторины и мастер-классы. Так, с 20 по 23 августа во всех офисах пройдет викторина “Пойми меня”. Участники будут по набору эмодзи разгадывать услугу, которую оказываются в МФЦ. Те, кто разгадает шифры, получат подарки.

Для детей проведут мастер-классы по изготовлению объемного енота из бумаги. Взрослые же могут написать, с чем у них ассоциируются центры госуслуг “Мои документы”. Карточку с текстом необходимо опустить в бокс, который установлен на ресепшене.

Особая программа запланирована во Дворце госуслуг на ВДНХ. Там 22 августа состоится мастер-класс по созданию рисунка из песка. Во флагманских центрах “Мои документы” все желающие могут сделать именной браслет.

В этот же день во всех МФЦ Москвы дети “соберут на работы” бумажных сотрудников центров и раскрасят картинки по произведениям Корнея Чуковского.

Чек-лист с интересными локациями столицы могут получить посетители. Чтобы узнать, какие места рекомендуют “Мои документы” посетить до конца лета, нужно прийти в один из офисов до 22 августа.

Напомним, районные центры госуслуг “Мои документы” работают в Москве с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Для некоторые услуги оказываются только после предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Ранее сообщалось, что новый флагманский офис “Мои документы” появится на западе Москвы. Центр госуслуг заработает по адресу: Ярцевская улица, дом 19 (в торгово-развлекательном центре “Кунцево Плаза”). Там сделают 60 окон приема. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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