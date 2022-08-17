Микробоб – эффектная стрижка, которая подойдет каждой женщине: интересные разновидности и укладки

Сейчас все хорошо знают о том, как именно выглядит классическая стрижка боб, и даже представляет то, как смотрится лоб. Многие выбирают для себя такие модные и эффектные прически. Однако мало кто слышал о такой стрижке как микро-боб.

Несмотря на то, что это далеко не новая тенденция, однако она не так хорошо известна, так как требует намного больше смелости, чем классические варианты. Однако все равно стрижка мини-боб уверенно занимает лидирующие позиции.

Особенности прически

В то время как классический боб заканчивается примерно посредине между подбородком и плечами, а длинный может достигать плеч, то для микро-боба характерно то, что пряди не достигают линии подбородка.

Это именно та длина, которая определенно требует некоторой смелости, особенно когда она очень короткая.

Волосы подстригаются одной длины, и получается тупой срез. Это придает образу особый характер и притягательность. Однако возможен также вариант А-силуэта. Кроме того, на макушке при помощи определенной техники выполнения создается дополнительный объем. В итоге получается довольно интересный, стильный и оригинальный образ.

Преимущества прически

Как и большинство коротких стрижек, микро-боб является легкой в уходе, именно поэтому она значительно облегчает повседневную жизнь. Достаточно только вымыть голову и дать прядям высохнуть самостоятельно.

Для укладки не придется тратить слишком много времени. Благодаря прямому срезу, типичному для стрижки боб, автоматически создается дополнительный объем.

Кроме того, микро-боб отлично адаптируется к совершенно любому стилю. Можно выглядеть элегантно, если надеть платье и туфли на каблуках. Чтобы придать образу спортивный и повседневный вид, стоит надеть джинсы и кроссовки.

Большим преимуществом микро-боб является то, что подходит практически под любую форму лица.

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Микро-боб хорошо подходит женщинам совершенно любого возраста, так как такая стрижка помогает визуально омолодиться. Не нужно часто обновлять прическу.

Особенности укладки

Микро-боб выглядит красиво сам по себе. Совершенно не нужно использовать щипцы для завивки, утюжок для выпрямления или тяжелые средства для укладки.

Можно несколько оживить свою стрижку несколькими красивыми волнами.

Элегантный и женственный микро-боб во французском стиле помогает придать образу определенную изюминку и некоторый шарм.

Такая прическа просто отлично смотрится как с боковым пробором, так и с пробором посредине.