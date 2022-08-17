Мнение: Прогнозы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Бензин к концу года, как обещают, будет стоить доллар за литр. Это в стране, занимающей первое (!) место в мире по нефтедобыче!
А вот инфляцию, скорее всего, нарисуют 9%. Потому что Госкомстат подчиняется Правительству, что скажут, то и пишет.
Цирк, а не страна (2006)
Как еще нагляднее показать, что время в РФ движется по кругу?
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет