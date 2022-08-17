 

Мнение: Прогнозы

17.08.2022, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бензин к концу года, как обещают, будет стоить доллар за литр. Это в стране, занимающей первое (!) место в мире по нефтедобыче!
А вот инфляцию, скорее всего, нарисуют 9%. Потому что Госкомстат подчиняется Правительству, что скажут, то и пишет.
Цирк, а не страна (2006)

Как еще нагляднее показать, что время в РФ движется по кругу?

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.20 / Зюганов предложил отправить крейсер «Аврора» в Белоруссию

09.07.21 / Ремонт принтеров на Сапёрной Слободке

09.04.22 / 4 развода, анорексия и жизнь затворницы после инсульта: печальная судьба Елены Кондулайнен

12.02.21 / Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли отметила день рождения дочери в необычном образе

26.06.21 / Сдержанный и модный: советы по созданию трендового маникюра paintpoint

28.04.22 / Почему она так долго жила? – Личное мнение

18.02.22 / Скандалы: Французы покусились на Башкирский мёд

05.04.21 / Последняя капля: Арми Хаммер прокомментировал отказ от роли на Бродвее

24.05.21 / Вакцина против диабета дает многообещающие результаты в генетической подгруппе

12.04.22 / Мнение: Последствия военно-политического конфликта на Украине для Латинской Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика