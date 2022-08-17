Командир «Спарты» рассказал о центре беспилотной авиации в ДНР

Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, сообщил командир батальона «Спарта» Артем Жога.

В центре беспилотной авиации имени Героя РФ Владимира Жоги в среду состоялось награждение лучших курсантов. Артем Жога – отец Владимира Жоги, погибшего в ходе спецоперации при спасении мирных жителей, передает РИА «Новости».

Артем Жога признал, что украинцы «технически подкованы», они «используют как ружья разных модификаций, которыми закрывается канал связи, GPS, спутники», так и «аэроскопы для определения места взлета, точки взлета». Украинские операторы работают совместно с артиллерией, чтобы обнаружить точку взлета и нанести огневое поражение.

Однако в ДНР «уже научились с этим бороться, есть разные варианты, есть разные прошивки беспилотников, которые исключают обнаружение точки взлета», сказал командир «Спарты». Как отметил Жога, «для этого и создавался» центр беспилотной авиации. Центр позволил «собрать инструкторов, которые технически очень подкованы и могут делиться своими знаниями с другими ребятами из других подразделений».

В центре проходит обучение операторов БПЛА, а также обучение техническому обеспечению. Сейчас «это очень необходимый продукт для того, чтобы можно было успешно вести боевые действия», сообщил Жога.

Центр готовит пилотов БПЛА, служащих в различных подразделениях. Курсы по разным дисциплинам, рассказывать о которых администрация не считает возможным по соображениям секретности, проходят военнослужащие различных родов войск. Курирует центр лично глава ДНР Денис Пушилин.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).

—