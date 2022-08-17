Главное, что хорошо закончилось – Личное мнение

Бывшая редакторка российской версии Вог 67-летняя Алёна Долецкая рассказала ужасающую историю со счастливым концом.

Гуляла как-то раз Станиславовна по самому Лос-Анджелесу и заблудилась. Идёт-идёт, а дорогу до отеля найти не может. Страдает.



Фото: Соцсети

И тут натыкается на высокого мужчину. Сорри, сорри, кричит, извиняюсь дико! Поднимает глаза, а это — вы не поверите, но именно так и было — сам Бен Аффлек.

Дальше история развивалась стремительно.

«Поднимаю глаза, и е-мое! Бен Аффлек. Улыбается, спрашивает, куда мне нужно. Мне бы попасть в бутик-отель Х на улице Y. И он такой: конечно. Типа сам провожу. И повел», — поведала Долецкая в запрещённой и признанной экстремистской социальной сети.

Как воспитанный человек Алёна сделала вид, что в упор не узнала Бена. Пусть поймёт этот зарубежный Аффлек, что бывают люди-фиалки, которые его не знают!

Что тут сказать? Опасная история со счастливым концом. Захоти тогда баба Алёна продолжения, кто знает, где была бы теперь, вместо замужества, Дженнифер Лопес.

Вот лично я, читая такие истории, уже и сама планирую в 67 лет рассказать, как меня встречал по молодости Том Круз, а провожал до отеля Бред Питт. Нет, ну а чего мелочиться?

У вас какие истории были?

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