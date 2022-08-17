Мнение: Сколько бомжей в Великобритании, «Зима нищеты» и акция «Не плати!»

1. Пугающие данные о количестве бездомных в Великобритании приводит Дзен-канал «Объясняю на пальцах». Если расчёты верны, то получается, что примерно каждый 70-й британец – бомж (ссылка):



На момент 2013 года в Британии 280’000 семей подали заявки на регистрацию в качестве бездомных (т.е. бомжей). Подчеркиваю, это не отдельные люди, а именно СЕМЬИ.

Основная причина их бедственного положения – потеря жилья в результате неспособности оплачивать счета, ипотеку, судебные решения и т.д.

Сколько человек может быть в семье? Как минимум двое. Плюс, у кого-то есть ребенок. А у кого-то и двое-трое. В общем, думаю не будет ошибкой, если мы посчитаем, что в средней семье насчитывается 2,5 человека.

Умножаем 2,5 на 280’000 и получаем 700’000 бездомных. Не просто малоимущих, не бедных, не нищих. Именно БЕЗДОМНЫХ. И это мы говорим только о тех, кто зарегистрировался. Реальное количество британских бомжей (включая забулдыг-одиночек) может приближаться к миллиону человек.

И это в стране с населением “всего” 67 миллионов. Почти 1,5%.

Для России с ее населением сопоставимым числом является 2 миллиона. Есть ли у нас такое количество бездомных? Сомневаюсь, но допускаю. Только вот Россия в западном понимании – это “бедная отсталая страна”, а Британия – “передовая цивилизация с высочайшим уровнем жизни”.

Не спорю, общий уровень жизни в Британии и правда выше, чем у нас. Но только и проблем там тоже хватает. Почему же мы не слышим лозунгов в стиле: “Британия! Сначала реши проблему со своими бомжами, а потом лезь в другие страны с поставками оружия!”

В расчёте берётся показатель 2013 года, почти десятилетней давности. Однако прошедшее десятилетие было безрадостным для экономики Британии: реальный ВВП почти не рос, доходы населения стагнировали или падали. В 2020-22 годах дополнительный удар нанёс ковид. Зелёные прожекты британских властей привели к резкому подорожанию энергии, а теперь вот начался совсем уж жестокий энергокризис. На таком фоне бедных явно не стало меньше.

Впрочем, возможно, автор цитируемого поста не учёл, что понятие семьи в Великобритании несколько отличается от понятия семьи в России, если вы понимаете, о чём я. Тогда бездомных там всё-таки должно быть несколько меньше.

Что касается России, то у нас бездомных, конечно же, гораздо меньше. Во-первых, климат не способствует, да и палаточные городки у нас нелегальны. Во-вторых, если только бездомный сам хочет уйти с улицы, большое количество организаций могут ему помочь с жильём, оформлением документов и работой.

2. Шестая часть населения Британии находится на пороге топливной бедности, или даже за порогом, в состоянии топливной нищеты (ссылка):



Только чрезвычайный бюджет может защитить британские семьи от нищеты в зимний период. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун рассказал изданию The Guardian.

По словам министра, ему приходится встречаться с матерями, которым стыдно от того, что они уже не могут дать своим детям самое необходимое. Браун предупредил, что к октябрю ситуация рискует стать еще хуже из-за роста цен на топливо. Он призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьер-министра согласиться на принятие бюджета, отметив, что иначе миллионы его соотечественников ждет «зима нищеты».

Со ссылкой на исследование Йоркского университета издание отмечает, что к январю свыше 11,6 миллиона человек будут тратить четверть чистого дохода на топливо.

Одна шестая – это ещё оптимистичный прогноз. Британские энергетики ранее предупреждали, что энергокризис может привести к обнищанию двух пятых частей населения (ссылка)

Около 40% британских семей будут жить в “топливной нищете”, если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.

“Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться”, – цитирует издание Льюиса.

По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3000 фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.

Ранее опрос, проведённый агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, ещё 27% – пропускают приём пищи.

Впрочем, как показывает опыт британских бомжей (в том числе семей бомжей), выжить без отопления там вполне возможно, климат позволяет. Социалка в Британии всё же довольно развита, да и некоммерческих организаций там хватает. Быть может, скептики в комментариях, призывающие не жалеть мёрзнущих европейцев, в чём-то и правы…

3. Всё же, чувствуется, что Великобритания – «родина демократии». Народ там уже начал восставать против энергетического угнетения. В то время как наши недалёкие соседи или какие-нибудь законопослушные немцы участвуют в акциях типа «Прикрути!», британцы, напротив, поддерживают движение «Не плати!» (ссылка):

Набирающая популярность в Великобритании акция «Не плати!», которая связана с протестом по поводу повышения цен на электроэнергию, может обернуться серьезными проблемами для самих жителей. Об этом сообщает The Telegraph.

Десятки тысяч жителей Британии уже планируют отказаться оплачивать счета. Однако правительство не торопится прислушиваться к требованиям граждан. Кроме того, участники рынка отметили, что хоть такое решение британцев вполне понятно, однако может вызвать огромное количество проблем.

По словам экспертов, энергокомпании в стране сейчас не в том положении, чтобы заниматься субсидированием оплаты счетов. Поэтому правительство должно ввести социальный тариф, который помог бы самым бедным жителям отапливать свои дома предстоящей зимой.

Исполнительный директор управления Джонатан Брирли призвал жителей не участвовать в акции и по возможности платить по счетам.

В конце июля издание The Spectator сообщило, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000% во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.