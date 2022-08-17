 

Район Очаково-Матвеевское и проспект Генерала Дорохова связал новый путепровод

17.08.2022, 22:00, Разное
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Градоначальник отметил, что столица реализует большую программу по строительству путепроводов через железные дороги. Он напомнил, что в Москве и области развиваются центральные диаметры (МЦД), что требует строительства новых дорог над ними.

“В настоящее время 19 из них построено, восемь находится на этапе проектирования и строительства”, – уточнил мэр.

Путепроводы нужны для связности районов, разделенных железными дорогами. После открытия дороги над путями будущего МЦД-4 доступность проспекта Генерала Дорохова значительно увеличится, подчеркнул градоначальник.

Возведение путепровода завершили на восемь месяцев раньше срока. Шестиполосная дорога длиной 245 метров напрямую связывает улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.

На втором этапе проекта возведут дополнительный выезд из Очаково-Матвеевского на Аминьевское шоссе, построят разворотную эстакаду для съезда с проспекта Генерала Дорохова на Матвеевскую улицу и Аминьевское шоссе. Завершить работы планируется в начале следующего года.

В рамках проекта реконструировали участок улиц Матвеевская (260 метров) и Веерная (235 метров). В ходе благоустройства высадят 292 дерева, 836 кустарников и разобьют 0,3 гектара газона.

В итоге улучшится транспортная ситуация для 250 тысяч москвичей. Свободнее станет на дорогах районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково.

Напомним, что в столице также реализуется проект Московского скоростного диаметра. Это объединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Трасса длиной 68 километров распределит транспортные потоки и разгрузит крупные магистрали.

На МСД будет бессветофорное движение. Попасть из одной части столицы в другую можно будет за 40 минут, время в пути сократится от 10 до 50 минут. Строительство скоростного диаметра завершится в 2023 году.

За последние 10 лет в Москве построили 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в городе появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов. Новые дороги не только улучшают транспортную ситуацию, но и за счет уменьшения числа пробок благотворно влияют на экологию.


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