Пьяный житель Челябинска поджег дом с своей семьей внутри

В ночь с субботы на воскресенье житель Челябинска будучи в состоянии алкогольного опьянения поругался с родителями и братом и ушел из дома. Когда 39-летний мужчина вернулся утром, то заблокировал дверь, облил стены горючим и поджог. К счастью, как сообщает “Царьград”, люди, находящиеся внутри, проснулись от запаха и успели выбраться.

Помимо этого, пожар успели потушить, поэтому он не уничтожил жилище до конца. Против поджигателя возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Как пишет URA.RU, во время ссоры 39-летний мужчина сразу сказал родителям и 36-летнему брату, чтоб готовились к смерти.