Красное платье и оранжевые оттенки одежды: осенние наряды, усиливающие эффект рыжих волос

Рыжие волосы уже сами по себе привлекают к себе внимание и помогают создать самобытный образ. Но, чтобы усилить этот эффект и еще больше выделяться на фоне других, нужно правильно подобрать наряды. Вдохновляемся идеями.

Одежда зеленого цвета

И зеленый, и рыжий — это все оттенки осени. Вот почему они так прекрасно сочетаются в едином ансамбле. Монохромный зеленый лук в виде платья или брючного костюма — вот и все, что вам надо для того, чтобы создать яркий образ.

Красные вещи

Если вам нравится быть в образе роковой обольстительницы, тогда можете делать ставку на красные вещи. Неважно, платье или брючный костюм — в любой одежде такого цвета вы будете выглядеть сногсшибательно.

Светлая пастель

Можно сыграть на контрасте. Зачем перебивать рыжий цвет волос другой, еще более яркой одеждой? Можно выбрать что-то нейтральное и не привлекающее к себе внимание. Например, одежду светлых пастельных оттенков. Можете дополнить образ алой губной помадой, если на фоне светлой одежды кажется, что вы очень бледны.

Оранжевая одежда

Вещи такого цвета создадут жизнеутверждающий позитивный образ. Они прекрасно впишутся в повседневный лук. Только избегайте того, чтобы одежда по цвету сливалась с вашими волосами. В зависимости от оттенка ваших локонов, берите более бледный или, наоборот, более темный и глубокий оранжевый цвет. Монохромный образ будет смотреться лучше всего.

Золотой

Очень важно подобрать правильный оттенок, чтобы образ не получился дешевым. Ваш вариант — это пыльное золото, как будто с налетом старины, потертости. Именно благодаря такому оттенку на выходе вы получите эффектный образ.

Розовый или фиолетовый

Нет, не только блондинки могут носить вещи таких цветов. Конечно, такие оттенки им идут больше, нежели рыжеволосым, но есть нюанс. Блондинкам идут яркие и насыщенные цвета, а рыжеволосым — бледные пастельные.