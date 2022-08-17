Мнение: Навязчиво бряцаем

Президент сегодня объявил во всеуслышание, что Россия, дескать, с сегодняшнего дня возобновляет “боевое дежурство на постоянной основе” нашей стратегической авиации. Попросту говоря, отныне наши стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту будут постоянно “висеть” в воздухе, готовые сразу атаковать “вероятного противника” (это кого же, интересно?)

Казалось бы, радость-то какая! Но что-то не радует. Ведь, получается, что предыдущие лет 15 никакие “бомберы” в воздухе не висели (это признал и сам Путин в речи) – однако тем не менее на безопасности это не сказалось. Коль на безопасности не сказывалось полтора десятилетия – зачем, спрашивается, начинать по-новой? Много лишнего горючего?

Вроде повод-то ничтожный. Не летали бомберы, теперь будут летать… Какая разница? Все ж понимают, что это все равно такой блеф государственного масштаба.

Однако не нравится мне эта воинственность. Совсем не нравится (2007).

И да, дорогой АВ – не зря, совсем не зря тебе не нравилась эта воинственность 17 августа 2007. Пройдет каких-то 15 лет – и вот чем она обернется.