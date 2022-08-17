 

Космонавты Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос

17.08.2022, 21:20, Новости дня
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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно вернулись на МКС после проблем со скафандром, все, что они не успели, будет сделано в ходе следующих выходов, сообщил Роскосмос.

«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее», – приводит сообщение РИА «Новости».

В Роскосмосе отметили, что незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос.

Ранее стало известно, что российский космонавт Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра.

В среду сообщалось, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, они продолжат подготовку манипулятора ERA к работе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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