Космонавты Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос
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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно вернулись на МКС после проблем со скафандром, все, что они не успели, будет сделано в ходе следующих выходов, сообщил Роскосмос.
«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее», – приводит сообщение РИА «Новости».
В Роскосмосе отметили, что незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос.
Ранее стало известно, что российский космонавт Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра.
В среду сообщалось, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, они продолжат подготовку манипулятора ERA к работе.
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