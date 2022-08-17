В Польше PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России

Польский нефтегазовый концерн PGNiG взял кредит на закупку природного газа в преддверии отопительного периода.

В сообщении концерна говорится, что PGNiG «заключил с Банком национального хозяйства (BGK) кредитный договор на сумму 4,8 млрд злотых (чуть больше около одного миллиарда евро по текущему курсу)», передает РИА «Новости».

Кредитный договор заключен на 24 месяца.

Отмечается, что, подписав кредитный договор, PGNiG воспользовалась гарантией казначейства – механизмом, предусмотренным Законом об особых решениях по защите потребителей газового топлива в связи с ситуацией на газовом рынке.

Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля РФ доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.

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