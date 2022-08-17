Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду

ВСУ продолжают размещать бронетехнику и РСЗО, оборудовать опорный пункт и склад боеприпасов, разворачивать блокпосты и огневые точки в детских садах Донбасса, сообщили в Минобороны России.

«В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (ул. Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также в Минобороны заявили, что «в Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду № 20 (ул. Торская) разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

«В Соледаре в детском саду № 59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – добавило оборонное ведомство.

Ранее в МО сообщили, что ВСУ оборудовали казармы и склады вооружения в городской психиатрической больнице в Краматорске.

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