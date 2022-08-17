Мнение: Прогноз снижения ВВП от ЦБ, промпарки для малого бизнеса и рост поставок оборудования из ЕС

1. Вот уже и в Центробанке заявили, что падение экономики России в этом году будет вполне умеренным. Согласно новому прогнозу ЦБ, ВВП снизится всего лишь на 4-6%, что заметно меньше, чем в кризис 2009 года (минус 8%). Экономический рост возобновится в четвёртом квартале следующего года, на уровне плюс 1-2,5% (ссылка).



Расчёты российского ЦБ в целом подтверждают американские аналитики из агентства Блумберг. Если наш ЦБ говорит о сокращении экономики во втором квартале на 4,3%, то американцы – на 4,7% (ссылка).

Более оптимистично настроенные эксперты говорят о снижении ВВП на уровне минус 3-4% за второй квартал (ссылка), что меньше, чем было в ходе кризиса 2015 года. А начало восстановления экономики они ожидают уже в четвёртом квартале нынешнего года.

2022 год, скорее всего, будет закончен с отрицательным ростом экономики. Но, возможно, итоговое падение будет небольшим, и уже в районе Нового года мы выйдем на уверенную траекторию положительного роста. Сейчас абсолютно очевидно лишь то, что тот «чудовищный обвал» в 10-15%, которым нас пугали в феврале-марте, не состоялся даже и наполовину.

2. В Правительстве утверждают, что смогли реализовать на практике действенную меру поддержки малого бизнеса (ссылка):



В России работает более 70 промышленных парков и технопарков, из которых более 40 профинансированы национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Всего в таких парках размещено 1,9 тысячи производственных предприятий. До конца года планируется завершить строительство еще 14 новых объектов.

Промышленные парки и технопарки создаются по всей стране, это одна из самых эффективных мер поддержки российского бизнеса, которая пользуется высоким спросом среди предпринимателей. Льготные условия аренды площади на промпарках и технопарках помогают предприятиям быстрее открываться и развиваться на готовой инфраструктуре.

«В 42 регионах страны мы поддержали создание более 70 производственных и инновационных площадок, оснащенных современным оборудованием. На действующих площадках размещено почти 2 тысячи компаний-резидентов, работают около 40 тыс. сотрудников. Открытие промышленных парков и технопарков – одна из самых востребованных мер поддержки предпринимателей. Мы видим большой запрос от бизнеса и регионов на создание подобных объектов», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

3. Ну ладно ещё экспорт из Китая. Но и экспорт из ЕС в Россию тоже быстро восстанавливается! Похоже, европейцы то ли забыли, то ли изначально не собирались вносить в санкционные списки ряд важных для нас товаров (ссылка):

В июне 2022 года экспорт промышленного оборудования из Евросоюза в Россию вновь перевалил за €1 млрд. Увеличились и поставки лекарств, которые стали второй крупнейшей статьей европейского экспорта в Россию.

Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию частично восстановился в июне 2022 года, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим месяцем — до €4,45 млрд (в мае было €3,78 млрд). Экспорт растет второй месяц подряд с апрельской низшей точки в €2,78 млрд, но остается значительно меньше показателя июня 2021 года (€7,21 млрд). Тогда еще не были запрещены поставки в Россию европейских самолетов, подшипников, технологий двойного назначения, товаров роскоши и т.д.

Как следует из внешнеторговых данных Eurostat, изученных РБК, крупнейшим евроэкспортером в Россию остается Германия (€1,16 млрд в июне плюс 5,4% к маю), на втором месте — Италия (€532 млн плюс 2,9%). По сравнению со значениями апреля—мая (€200–250 млн) ощутимо выросли поставки в Россию из Польши — до €395 млн. Экспорт из стран Балтии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 34%, до €481 млн.

Касательно того же оборудования, заработок на нём идёт не только с продажи, но и с обслуживания, с поставки запчастей и расходных материалов. Если просто взять и прекратить поставлять в Россию станки, мы поднатужимся и через какое-то время начнём производить их сами, пускай даже они будут дороже и не такого хорошего качества. Либо же начнём закупать их у китайцев.

И когда этот переход на новое оборудование будет осуществлён, европейским поставщикам будет архисложно вернуться на наш рынок. Ведь чтобы станок окупился, он должен проработать долгие годы. А всё это время его должен обслуживать кто-то другой. И этот другой наверняка сделает всё, чтобы не пустить европейцев обратно…